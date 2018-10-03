المستشار النمساوي: تعاون روسيا والنمسا في الطاقة يوفر الأمن

وقال "كورتس"، عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:" لدينا تعاون جيد بين النمسا وروسيا على مدى 50 عاما. هذا التعاون في ازدياد، ويوفر أمن الطاقة ليس للنمسا فحسب، بل لأوروبا أيضا. لدينا 50 عاما من إمدادات الغاز من روسيا، وقد احتفلنا بهذه المناسبة. بالنظر إلى الماضي، سنرى أن هذه الإمدادات كانت دائما مستقرة، حتى في أصعب الأوقات السياسية".