وقال "كورتس"، عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:" لدينا تعاون جيد بين النمسا وروسيا على مدى 50 عاما. هذا التعاون في ازدياد، ويوفر أمن الطاقة ليس للنمسا فحسب، بل لأوروبا أيضا. لدينا 50 عاما من إمدادات الغاز من روسيا، وقد احتفلنا بهذه المناسبة. بالنظر إلى الماضي، سنرى أن هذه الإمدادات كانت دائما مستقرة، حتى في أصعب الأوقات السياسية".
المستشار النمساوي: تعاون روسيا والنمسا في الطاقة يوفر الأمن
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:08 موكالات
صرح المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، بأن تعاون روسيا والنمسا في مجال الطاقة يوفر الأمن ليس فقط لفيينا وإنما لأوروبا كلها.