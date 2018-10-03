ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فارون داوان ينضم لسلمان خان ببطولة "Bharat"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:01 م
فارون داوان ينضم لسلمان خان ببطولة Bharat
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

توجه نجم بوليوود الكبير سلمان خان للعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع فريق عمل فيلمه الجديد Bharat لاستكمال التصوير، بعد تصوير عدد من المشاهد بجزيرة مالطة.

 

ويشارك سلمان خان في بطولة الفيلم النجمة الشابة كاترينا كيف، بعد ان اعتذرت عن دور البطولة النسائية النجمة بريانكا شوبرا لانشغالها بارتباطها.

 

وكشف موقع "إنديا توداي" أن النجم الشاب فارون داوان سينضم لفريق عمل الفيلم قريبا ليشارك في بطولته بجان خان وكاترينا كيف.

 

وسيكون فيلم Bharat التعاون الثالث بين سلمان خان والمخرج علي عباس زافار، الذي سبق وأن أخرج له فلمي سلطان و تايجر زيندا هاي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
6
x
18:55
1
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
0
x
18:55
1
شالكه
أتلتيكو مدريد
0
x
21:00
0
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
0
x
21:00
0
موناكو
توتنهام
0
x
21:00
1
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
0
x
21:00
0
انتر ميلان
نابولي
0
x
21:00
0
ليفربول
بورتو
0
x
21:00
0
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
0
x
15:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
0
x
21:00
0
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
18:00
3
بتروجيت
طلائع الجيش
0
x
21:00
0
وادي دجلة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 9:14:40 PM