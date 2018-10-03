فارون داوان ينضم لسلمان خان ببطولة "Bharat"

توجه نجم بوليوود الكبير سلمان خان للعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع فريق عمل فيلمه الجديد Bharat لاستكمال التصوير، بعد تصوير عدد من المشاهد بجزيرة مالطة.

ويشارك سلمان خان في بطولة الفيلم النجمة الشابة كاترينا كيف، بعد ان اعتذرت عن دور البطولة النسائية النجمة بريانكا شوبرا لانشغالها بارتباطها.

وكشف موقع "إنديا توداي" أن النجم الشاب فارون داوان سينضم لفريق عمل الفيلم قريبا ليشارك في بطولته بجان خان وكاترينا كيف.

وسيكون فيلم Bharat التعاون الثالث بين سلمان خان والمخرج علي عباس زافار، الذي سبق وأن أخرج له فلمي سلطان و تايجر زيندا هاي.