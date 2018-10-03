الفيفا يمنح الجبلاية مهلة أخيرة لتنفيذ عقوبة على الزمالك

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي"فيفا"، يخطره خلاله بمنحه مهلة 48 ساعة، للرد عليه حول خصم 6 نقاط من الزمالك، بالدوري العام.









واستفسر خطاب الفيفا، عن حقيقة سداد الزمالك المستحقات المتأخرة لنادي ماريتمو البرتغالي بعدما تعاقد مع محمد إبراهيم، من عدمه وإبلاغه بذلك، وفي حالة عدم تسوية الأمر يتم خصم 6 نقاط بصفة رسمية وإعلانه بذلك في خطاب رسمي بحد أقصى 48 ساعة.









وأرسل مسؤولو الجبلاية، فاكسًا إلى نادي الزمالك، حول ذلك الأمر والرد عبيه حول انتهاء الامر أو الانصياع وراء تعليمات الفيفا وتوقيع العقوبة فورًا لعدم الالتزام بسداد المستحقات في الموعد المحدد.



