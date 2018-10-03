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خاص.. محمد يوسف يكشف أخر تطورات تجديد عقد مؤمن زكريا مع الأهلي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:01 م
خاص.. محمد يوسف يكشف أخر تطورات تجديد عقد مؤمن زكريا مع الأهلي
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علي نبوي
 

كشف محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر التطورات في تجديد عقد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر.


وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ30 عاما مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.


وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"ليس هناك أي جديد في هذا الموضوع.. النادي قدم عرضا لتمديد عقده مع مؤمن ولم يتم الرد عليه حتى الآن".


وأضاف "ما تردد عن اقتراب اللاعب من التوصل لاتفاق لتجديد عقده غير صحيح بالمرة، لا يوجد هناك أي جديد منذ فترة".

المزيد عن: محمد يوسف مؤمن زكريا كورة رياضة الأهلي
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