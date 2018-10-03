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مدرب الأهلي يتحدث لـ "الفجر الرياضي" عن مواجهة الاتحاد السكندري

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:01 م
مدرب الأهلي يتحدث لـ الفجر الرياضي عن مواجهة الاتحاد السكندري
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علي نبوي
 

تحدث محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"أغلقنا صفحة بطولة إفريقيا نهائيا، وسنبدأ من الغد الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري، والتي ستكون مهمة نظرا لرغبة كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "فريق الاتحاد يملك لاعبين مميزين ونجح في تحقيق فوز في أخر لقاء له أمام الجونة، وسيسعى للظهور أمامنا بشكل جيد، لكننا سنضع تركيزنا في اللقاء لتحقيق النقاط الثلاث".

وتابع "مشوار بطولة الدوري الممتاز لا يزال طويلا، وسنقف على حالة اللاعبين وسنعدهم جيدا له".

المزيد عن: مدرب الأهلي محمد يوسف الاتحاد السكندري الأهلي أخبار الأهلي
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