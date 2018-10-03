يلاشوت الجديد هدف صلاح.. الان مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم 3/10/2018 رابط يوتيوب ماتش الليفر ضد نابولي

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم ينتظر عشاق اللاعب محمد صلاح مشاهدة مباراة فريق ليفربول ونابولي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا والتي من المقرر أن تقام يوم الأربعاء الموافق 3-10-2018 ويخوض فريق ليفربول هذه المباراة وهو في حالة من الفرحة بعد أن تمكن من التعادل على فريق تشيلسي خلال هذا الموسم، وهو ما جعله يحافظ على مكانته خلال هذا الموسم لأنه لم يهزم خلال المباريات التي شارك بها حتى الآن وقد تمكن فريق ليفربول من الفوز على باريس جيرمان وهذا يعد الفوز الثاني على التوالي، ولكنه بهذا يتأهل إلى دور المجموعات بعدما فشل في الفوز باللقب بعد أن فشل خلال بطولة العام الماضي أمام فريق ريال مدريد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر.





كوره اونلاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر والتقى فريق ليفربول أمام فريق نابولي خلال مباراتين فقط في موسم عام 2010-2011 حيث تمكن فريق ليفربول من الفوز في مباراة منهما بثلاثة أهداف مقابل هدفاً واحداً لفريق نابولي، وتعادل الفريقين خلال المباراة الثانية بدون أهداف ويعد هذا اللقاء من أهم اللقاءات كما يعد مدربي الفريقين من أهم وأفضل المدربين على مستوى العالم، فيقود "كارلو أنشيلوتي" فريق نابولي الإيطالي، و"يورجن كلوب" مدرب فريق ليفربول.





كوره ستار مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر وقد صرح "يورجن كلوب" خلال تصريح له على صفحة "ليفربول" على الفيس بوك أنه ينوي أن يستعين في حراسة المرمي باللاعب أليسون بيكر، أما خط الدفاع فهو لألكسندر أرنولد،/ جو جوميز، فان دايك، روبير تسون، أما خط الوسط فقد قرر أن يستعين باللاعب جيني فينالدوم، وجيمس ميلنر، نابي كيتا، بينما استعان في خط الهجوم باللاعب محمد صلاح، روبيروفير مينو، و ساديو ماني أما عن تشكيلة نابولي المتوقعة فقد قرر "كارلو أنشيلوتي بأن يستعين باللاعب أوسبينا في حراسة المرمي، وخط الدفاع للاعب هساي، و ألبيول، كوليبالي، ماريو روي، وفي خط الوسط استعان باللاعب كاييخون، الآن، و زيلينسكي، وهامسيك.





رابط يوتيوب ماتش الليفر ضد نابولي بث مباشر اونلاين دوري ابطال أوروبا ويأمل فريق نابولي في استغلال جماهيره للفوز على على فريق ليفربول خلال هذا اللقاء، بعد أن تعادل في مباراة النجم الأحمر وإذا تمكن من الفوز خلال تلك المباراة هذا ما يؤهله إلى الصعود من المجموعة الصعبة بدوري أبطال أوروبا.





رابط يوتيوب ماتش الريدز ضد نابولي بث مباشر اونلاين قبل انطلاق مباراة الريدز ونابولي في دوري الابطال الجولة الثانية نشب هجوم عنيف بين الجماهير الايطالية والانجليزية فقد شنت جماهير نابولي الايطالي هجوماً علي المشجعين الانجليزين لنادي ليفربول قرب الحانة التي تتواجد بجوار استاد المواجهة التي ستقام الليلة الساعة التاسعة بتوقيت مصر وبعد هذه المشاداه قامت الصحف الايطالية وخاصة صحيفة كوريري دويلو سبورت بنشر فيديو يوثق الاعتداء علي المشجعين التابعين لنادي ليفربول وهناك اصابة حدث لأحد الشباب البالغ من العمر الـ 26 عاماً مما ادي الي انتقالة لاحد المستشفيات بالقرب من المنصة الكروية.





صرح كلوب ان تشكيلة الريدز ستشهد انضمام اللاعب محمد صلاح في اللقاء الذي سيخوضة امام نابولي الليلة علي ارضية ملعب سان باولو وجديراً بالذكر ان الليفر يتصدر المجموعة الـ 3 برصيد 3 نقاط حصل عليهم من فوز في الجولة الاولي علي باريس سان جيرمان بثلاثة اهداف مقابل هدفين وعلي الجانب الاخر يدخل نابولي بصفر نقاط بعد التعادل الاحمر الصربي



