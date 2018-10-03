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برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يوجد به الكثير من الإشكاليات ولا يواكب المواثيق الدولية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:59 م
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يوجد به الكثير من الإشكاليات ولا يواكب المواثيق الدولية
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كساب أحمد
 
قالت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يوجد به الكثير من الإشكاليات، ولا يواكب المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. 

وأضافت "الهواري"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن قوانين الأحوال الشخصية طوال تاريخ مصر لم تتعرض للخطوبة من قريب أو من بعيد، رغم وجود الكثير من الإشكاليات التي تترتب عليها بعد الفسخ، وهذا الأمر يجب أن يتداركه. 

وتابعت أن الطلاق الشفوي من الناحية الشرعية يقع، لذلك مشروع قانون الأحوال الشخصية يجرم عدم توثيق الطلاق خلال 30 يومًا من وقوعه، ويعاقب الزواج في هذه الحالة بالحبس سنة. 
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