"القاهرة والناس" تودع "نفسنة" وترحب بـ"الهوانم"

أعلنت فضائية "القاهرة والناس" توقف تصوير حلقات برنامجها الشهير "نفسنة" وذلك بعد ثمانية مواسم ناجحة.

وتقدمت القناة بالشكر لكل مقدمات "نفسنة" المشاركات في تقديم البرنامج عبر هذه المواسم الثمانية، متمنية لهن التوفيق.

علي جانب آخر تستعد "القاهرة والناس" لإطلاق برنامج جديد يهتم بالموضوعات الخاصة بالمرأة والأسرة لم يتم الإعلان عن تفاصيله و يحمل اسم "الهوانم"، حيث من المقرر البدء في تصوير حلقاته خلال الفترة المقبلة.