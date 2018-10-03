كورة اون لاين | بث مباشر ليفربول ونابولي اليوم | جودة عالية | جودة متعددة | كورة ستار لايف

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شاهدوا معنا مباراة ليفربول ونابولي عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها "الفجر الرياضي" - بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بداية جولة جديدة من مرحلة المجموعات تتطلع جميع الأندية إلى الفوز من أجل الثلاث نقاط والاقترات أو تعزيز الصدارة وذلك لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين في الجولات القادمة حيث تسعى جميع الأندية المشاركة في البطولة إلى الفوز والتأهل.

البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولي يلا شوت اون لاين أما نادي نابولي خاض مباراته في الجولة الأولى أمام النجم الأحمر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف ويسعى الفريق الإيطالي بالفوز الليلة على ليفربول من أجل حصد أول 3 نقاط.

بطاقة مباراة ليفربول ونابولي اليوم

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موعد مباراة ليفربول ونابولي اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 5 – bein sports HD 5

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 9:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ليفربول أمام نابولي :-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

تشكيل نابولي أمام ليفربول:-

حراسة المرمي: كارنيزيس، الدفاع: روي – كوليبالي – ماكسيموفيتش – مالكويت، الوسط: رويز – الان – دياورا – زيلينسكي، الهجوم: انسيني – ميليك

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