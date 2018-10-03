الفنان "أبو" يكشف عن اسمه الحقيقي وأول وظيفة عمل بها

قال الفنان أبو، إنه كان يعمل موظفا فى إحدى الشركات، وقرّر تغيير حياته من موظف إلى ملحن ومطرب فى عمر 32 عامًا.



وكشف الفنان أبو، ملحن ومغنى أغنية "3 دقات" فى لقائه على فضائية "TEN"، أن اسمه الحقيقى وهو "محمد أبو العينين"، وأن الفنان هشام ماجد هو مطلق عليه اسم "أبو" فى أيام الطفولة.



وأشار، إلي أنه يفصل الأغاني الفردية عن الألبوم، لانتشارها وتداولها بين الجماهير بشكل أكبر.