رسميا.. إقالة مدرب أحمد المحمدي وجون تيري مرشحا لتدريب أستون فيلا





أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، المحترف في صفوفه النجم المصري أحمد المحمدي، رسميًا، إقالة ستيف بروس المدير الفني للفريق.





وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، أن النجم الإنجليزي جون تيري هو المرشح الأبرز لخلافة بروس في أستون فيلا، وجاءت الإقالة عقب التعادل مع بريستون في التشامبيونشيب.





تولى بروس تدريب أستون فيلا في أكتوبر 2016، وقال النادي في بيان رسمي له: "سيغادر كلا من؛ ستيف بروس ومساعديه كولين كالدروود وستيف أجنيو وستيفن كليمينس وجاري والش مناصبهم بشكل فوري بعد إنتهاء عقودهم".





وأضاف النادي: "نود أن نسجل امتناننا لستيف بروس وفريقه على العمل الجاد والالتزام، ونتمنى لهم الخير في المستقبل، وسيكون كيفين ماكدونالد مدربًا لأستون فيلا مؤقتًا ومسؤولاً عن الفريق في رحلته إلى ميلوول يوم السبت".



