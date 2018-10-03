مشاهدة مباراة ليفربول (شاهد الان محمد صلاح) ضد نابولي اليوم بث مباشر - كورة اون لاين

تردد القنوات المفتوحة التي تبث مباراة ليفربول ونابولي اليوم بتاريخ 3/10/2018

IRIB TV 3 HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

RMC Sport 1 HD France

Eutelsat 5°W – 11138 V 29950

Eutelsat 5°W – 12522 V 29950

Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

Idman TV Azerbaijan