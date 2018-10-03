مشاهدة مباراة ليفربول (شاهد الان محمد صلاح) ضد نابولي اليوم بث مباشر - كورة اون لاين
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:25 م
مشاهدة مباراة ليفربول (شاهد الان محمد صلاح) ضد نابولي اليوم بث مباشر - كورة اون لاين
خسر نابولى أمام يوفنتوس بنتيجة 1 – 3 فى الدورى الإيطالى ليتسع الفارق بين نابولى ويوفنتوس صاحب الصدارة إلى 6 نقاط، كما تعادل نابولى فى الجولة الأولى لدور المجموعات خارج ملعبه مع النجم الاحمر الصربى بدون أهداف, يسعي من خلاله موقع الفجر في تقديم الافضل والامتع لسادة مشاهديين الكرام لتلبيت رغبتكم لخدمة البث مباشر مباراة ليفربول ونابولي اليوم 3-10-2018 دوري ابطال اوروبا.
موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال اوروبا اليوم:-
البطولة : دوري أبطال اوروبا
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 5
معلق المباراة : لم يحدد بعد
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
تردد القنوات المفتوحة التي تبث مباراة ليفربول ونابولي اليوم بتاريخ 3/10/2018
IRIB TV 3 HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000
Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500
Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000
RMC Sport 1 HD France
Eutelsat 5°W – 11138 V 29950
Eutelsat 5°W – 12522 V 29950
Varzish Sport HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10740
Yahsat 52°E – 11785 H 27500
Idman TV Azerbaijan
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