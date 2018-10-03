نيمار يسجل هدف عالمي في شباك النجم الأحمر بدوري الأبطال (فيديو)

نجح باريس سان جيرمان في فتح مجال التسجيل خلال مواجهة النجم الأحمر في اللقاء المقام بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.









وسجل نيمار هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة20، من ركلة حرة مباشرة نفذها البرازيلي ببراعة من فوق الحائط لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول لباريس سان جيرمان.









ويلتقي باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر في الجولة الثانية من دور المجموعات، ولا بديل أمام الفريق سوي الفوز بعد الخسارة من ليفربول في لقاء الجولة الأولي.



