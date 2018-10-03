عاجل رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي .. تابع مباشر الان

محمد صلاح يسعى إلى استعادة امجاده والتهديف من جديد

يحاول محمد صلاح، النجم المصرى العالمى، استعادة أمجاده وعودته مجددا إلى شباك المنافسين بعدما توقفت أقدامه قليلا خلال الفترة الماضية عن التسجيل فى شباك المنافسين، بسبب عده عوامل تعرض لها النجم المصرى، أبرزها عدم تعاون سادو مانى معه بشكل مباشر فى عده مواقف، ورفضه تمرير الكرة له داخل مربع العمليات.





سان باولو يفتح أبوابه لإستضافة العملاق الانجليزي

يفتح استاد سان باولو أبوابه لاستضافة مباراة هامة ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-2019، والتي ستجمع بين ليفربول ونابولي، وسيقام اللقاء يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ميلادياً، الموافق 23 محرم 1440 هجرياً.





يعيش الريدز موسماً رائعاً هذا الموسم، حيث يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، واستطاعوا أيضاً أن ينتصروا في الجولة الأولى من دوري الأبطال على باريس سان جيرمان بنتيجة (3-2) ليحتلوا صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.





طموحات ليفربول تتخطى حدود دوري المجموعات

يلعب الفريق الإنجليزى هذا اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الأول الذى حققه فى البطولة بالجولة الأولى أمام خصمه الفرنسى الكبير باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين، ليحتل «الريدز» صدارة مجموعته، يأتى فى الوصافة نابولى والنجم الأحمر بنقطة واحدة بعد تعادلهما خلال اللقاء الذى جمعهما، ويتذيل باريس سان جيرمان المجموعة بدون رصيد. ويخوض الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، اللقاء بتأمين دفاعى فى وسط الملعب والاعتماد على سرعات المثلث الهجومى المرعب المكون من نجم منتخبنا الوطنى، محمد صلاح، البرازيلى، فيرمينو، السنغالى، سادو مانى.





الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول ونابولي في المعركة الأوروبية

لن يفتقد الريدز لخدمات آي لاعب بداعي الإصابة سوى للاعب تشامبرلين فقط بعد عودة كلاً من ديفوك أوريجي وآدم لالانا وفيرجيل فان دايك من الإصابة، بينما لن يفتقد لآي من لاعبية بداعي الإيقاف.





تشكيل ليفربول أمام نابولي :-

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون

في خط الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر

في خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني









سيغيب عن نابولي كلاً من أليكس ميريت وفوزي غلام وأمين يونس وفلاد كيريكيش بداعي الإصابة، بينما لن يفتقد الأزوري لخدمات آياً من لاعبيه بداعي الإيقاف.





تشكيل نابولي أمام ليفربول:

و من المتوقع أن يتجه المدرب كارلو انشيلوتي المدير الفني لنابولي للبدء بالأسماء التالية من بداية اللقاء :

في حراسة المرمى : ديفيد اوسبينا .

في خط الدفاع: هيساي – راؤول البيول – كاليدو كوليبالي – ماريو روي .

في خط الوسط: خوسيه كاييخون – الان – ماريك هامشيك – بيوتر زيلينيسكي .

في خط الهجوم: لورينزو انسيني و دريس ميرتينس .





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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي:





أعلنت قناة بي إن سبورت الرياضية عن نقل مباراة ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا على قناة "بي إن سبورت 5" beIN SPORTS HD 5 الرياضية ويعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.





IRIB TV 3 HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

RMC Sport 1 HD France

Eutelsat 5°W – 11138 V 29950

Eutelsat 5°W – 12522 V 29950

Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

Idman TV Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500

BT Sport 1 UK

Astra 28°E -11344 V 27500

Match! Futbol 1 HD Russia

Horizons 85°E – 11840 H 28800

Star Sports Select HD 1 India

G-Sat 93°E – 11630 H 32000

Intelsat 45°E – 11155 V 45000

Intelsat 45°E – 11495 V 45000

Ziggo Sport Select HD Netherlands

Astra 23°E – 12129 V 29900

DAZN 1 HD Germany

Astra 19°E – 12382 H 27500

Vamos Spain

Astra 19°E – 11686 V 22000

Astra 19°E – 11436 V 22000

Canal+ Sport 2 HD Poland

Hotbird 13°E – 11488 H 27500

Sport TV2 Portugal

Hispasat 30°W – 12168 H 27500

Hispasat 30°W – 12246 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Diema Sport 2 Bulgaria

Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000

Eutelsat 16°E – 11595 V 30000

Futbol 2 Ukraine

Eutelsat 9°E – 12149 V 27500

Astra 4°E – 12130 V 27500

Digi Sport 4 HD Slovakia

Thor 1°W – 12607 V 26667

Spiler 1 TV Hungary

Thor 1°W – 12766V 28000





موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال اوروبا اليوم:-





البطولة : دوري أبطال اوروبا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 5

معلق المباراة : لم يحدد بعد

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .







