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"بدنا نولع الجو" لـ نانسي عجرم تحقق 6 ملايين مشاهدة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:20 م
بدنا نولع الجو لـ نانسي عجرم تحقق 6 ملايين مشاهدة
نانسي عجرم
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الفجر الفني
 
حقق أحدث فيديو كليب للمطربة نانسى عجرم "بدنا نولع الجو" مشاهدات وصلت إلى  4 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكانت قد طرحته نانسى يوم الثلاثاء الماضى 25 سبتمبر.

وظهرت نانسى من خلال الفيديو كليب بكامل طاقتها وحيويتها.

الفيديو كليب من إخراج ​سمير سرياني​، والأغنية من كتابة ​سمير نخلة​، ألحان ​جوزيف جحا​، وتوزيع ​باسم رزق​.
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