"بدنا نولع الجو" لـ نانسي عجرم تحقق 6 ملايين مشاهدة

حقق أحدث فيديو كليب للمطربة نانسى عجرم "بدنا نولع الجو" مشاهدات وصلت إلى 4 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكانت قد طرحته نانسى يوم الثلاثاء الماضى 25 سبتمبر.





وظهرت نانسى من خلال الفيديو كليب بكامل طاقتها وحيويتها.





الفيديو كليب من إخراج ​سمير سرياني​، والأغنية من كتابة ​سمير نخلة​، ألحان ​جوزيف جحا​، وتوزيع ​باسم رزق​.