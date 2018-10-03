"بدنا نولع الجو" لـ نانسي عجرم تحقق 6 ملايين مشاهدة
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:20 مالفجر الفني
حقق أحدث فيديو كليب للمطربة نانسى عجرم "بدنا نولع الجو" مشاهدات وصلت إلى 4 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكانت قد طرحته نانسى يوم الثلاثاء الماضى 25 سبتمبر.
وظهرت نانسى من خلال الفيديو كليب بكامل طاقتها وحيويتها.
الفيديو كليب من إخراج سمير سرياني، والأغنية من كتابة سمير نخلة، ألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق.
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