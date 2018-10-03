مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر دوري ابطال اوروبا |لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول (شاهد محمد صلاح) بث مباشر اليوم
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:18 م
شنّت جماهير فريق نابولى الإيطالى هجوماً عنيفاً على مجموعة من مشجعى ليفربول بالقرب من أحد الحانات، قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمع الفريقين التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر دوري ابطال اوروبا |لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول (شاهد محمد صلاح) بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر دوري ابطال اوروبا |لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول (شاهد محمد صلاح) بث مباشر اليوم
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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي:
أعلنت قناة بي إن سبورت الرياضية عن نقل مباراة ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا على قناة "بي إن سبورت 5" beIN SPORTS HD 5 الرياضية ويعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.
IRIB TV 3 HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000
Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500
Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000
RMC Sport 1 HD France
Eutelsat 5°W – 11138 V 29950
Eutelsat 5°W – 12522 V 29950
Varzish Sport HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10740
Yahsat 52°E – 11785 H 27500
Idman TV Azerbaijan
AzerSpace 46°E – 11175 H 27500
BT Sport 1 UK
Astra 28°E -11344 V 27500
Match! Futbol 1 HD Russia
Horizons 85°E – 11840 H 28800
Star Sports Select HD 1 India
G-Sat 93°E – 11630 H 32000
Intelsat 45°E – 11155 V 45000
Intelsat 45°E – 11495 V 45000
Ziggo Sport Select HD Netherlands
Astra 23°E – 12129 V 29900
DAZN 1 HD Germany
Astra 19°E – 12382 H 27500
Vamos Spain
Astra 19°E – 11686 V 22000
Astra 19°E – 11436 V 22000
Canal+ Sport 2 HD Poland
Hotbird 13°E – 11488 H 27500
Sport TV2 Portugal
Hispasat 30°W – 12168 H 27500
Hispasat 30°W – 12246 H 27500
Hispasat 30°W – 12360 H 27500
Diema Sport 2 Bulgaria
Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000
Eutelsat 16°E – 11595 V 30000
Futbol 2 Ukraine
Eutelsat 9°E – 12149 V 27500
Astra 4°E – 12130 V 27500
Digi Sport 4 HD Slovakia
Thor 1°W – 12607 V 26667
Spiler 1 TV Hungary
Thor 1°W – 12766V 28000
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