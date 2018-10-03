مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر دوري ابطال اوروبا |لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول (شاهد محمد صلاح) بث مباشر اليوم

شنّت جماهير فريق نابولى الإيطالى هجوماً عنيفاً على مجموعة من مشجعى ليفربول بالقرب من أحد الحانات، قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمع الفريقين التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.



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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي:





أعلنت قناة بي إن سبورت الرياضية عن نقل مباراة ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا على قناة "بي إن سبورت 5" beIN SPORTS HD 5 الرياضية ويعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.





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