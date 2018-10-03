البورصات الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب تطورات الأزمة الإيطالية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتطورات الأزمة الإيطالية التي أفصحت عن هدوء نسبي.





وكان قطاع الاتصالات الأفضل أداءُ في البورصات الأوروبية اليوم، حيث أغلق على ارتفاع بأكثر من 1%.





وجاء صعود الأسهم الأوروبية بعد إشارات من شأنها أن تقلل الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وروما، بعد تصريح وزير الاقتصاد الإيطالي اليوم بأن بلاده تخطط لخفض عجز الموازنة بدءًا من عام 2020.





وجاء ذلك بعد أن أفادت تقرير صحفي بأن الحكومة تدرس خفض إجمالي العجز للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2.2% في عام 2020 ثم إلى 2% في 2021.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، ارتفع نشاط الخدمات لأعلى مستوى منذ يونيو الماضي، بينما تراجعت مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي.





وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5% إلى 383.8 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني إلى 7510.2 نقطة بزيادة 0.5%.





فيما صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4% مسجلاً 5491.4 نقطة، بينما لم تشهد البورصة الألمانية تداولات اليوم بسبب عطلة رسمية.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1525 دولار.