ترامب يصف "نيويورك تايمز" بالصحيفة الفاشلة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على صحيفة "نيويورك تايمز" بعد نشرها تحقيقاً كشف أن الرئيس جمع جزءاً كبيراً من ثروته بفضل ممارسات ضريبية مشبوهة وفاسدة.







وقال ترامب "أقدمت نيويورك تايمز الفاشلة على شيء لم أر مثله في حياتي، استخدموا مفهوم القيمة المؤقتة للأموال لإعداد مقال قديم جداً وممل ومليء بالادعاءات عني"، وذلك عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".







وكما شدد الرئيس أن 97% من الأنباء التي تنشرها الصحيفة عنه "زائفة"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.







وذكرت الصحيفة الأمريكية أمس الثلاثاء، أن ترامب وأشقاءه أنشأوا شركة زائفة لإخفاء ملايين الدولارات التي تحصلوا عليها من والديهم وخفضوا حجم الثروة العقارية لوالده من أجل تجنب دفع مبالغ طائلة كضرائب، وقدرت الصحيفة أن فريد وماري ترامب نقلا إلى أبناءهما ما يزيد عن مليار دولار إجمالاً، سددوا نظيرها 52.3 مليون دولار فقط للضرائب.