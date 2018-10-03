نصائح للتخلص من العصبية على "إينرجي"

قدم أستاذ الطب النفسي، عمرو يسري، عدد من النصائح لمستمعي برنامجه "من نفسي"، على راديو إينرجي تردد 92.1 للتخلص من العصبية.

وقال يسري أن العصبية لها العديد من الأشكال والأسباب التي تصيب الإنسان ومن خلال بعض الأمور التي يمكن القيام بها يمكن التخلص منها.

وفي نصائحه قال:

مراجعة نظام النوم الخاص بك.

تناول الطعام الذي يؤدي للهدوء وليس للعصبية.

تعليم تمارين التنفس.

ترتيب الأولويات والانشطة اليومية.

البدء في التغيير.

الحصول على وقت كافي للراحة بشكل أكبر.

الصلاة وتعدد نعم الله.

أما أن كانت العصبية حالة مرضية من الضروري الذهاب للطبيب من أجل العلاج.