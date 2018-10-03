ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نصائح للتخلص من العصبية على "إينرجي"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:49 م
نصائح للتخلص من العصبية على إينرجي
إينرجي
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

قدم أستاذ الطب النفسي، عمرو يسري، عدد من النصائح لمستمعي برنامجه "من نفسي"، على راديو إينرجي تردد 92.1 للتخلص من العصبية.

 

وقال يسري أن العصبية لها العديد من الأشكال والأسباب التي تصيب الإنسان ومن خلال بعض الأمور التي يمكن القيام بها يمكن التخلص منها.

 

وفي نصائحه قال:

مراجعة نظام النوم الخاص بك.

تناول الطعام الذي يؤدي للهدوء وليس للعصبية.

تعليم تمارين التنفس.

ترتيب الأولويات والانشطة اليومية.

البدء في التغيير.

الحصول على وقت كافي للراحة بشكل أكبر.

الصلاة وتعدد نعم الله.

أما أن كانت العصبية حالة مرضية من الضروري الذهاب للطبيب من أجل العلاج.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
0
x
15:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 6:10:03 PM