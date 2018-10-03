المواهب الذهبية بمسرح الجمهورية.. الجمعة

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، في الثامنة مساء الجمعة 5 اكتوبر بمسرح الجمهورية، حفل توزيع جوائز مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة فى مجال الموسيقى والغناء، والتي نظمها قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" وذلك بمناسبة إعلان عام 2018 لذوي القدرات الخاصة.

تقدم للمسابقة 73 متسابق، منهم 43 في مسابقة الغناء الفردي، 9 فرق في مسابقة الغناء الجماعي ،و 21 في العزف .

تكونت لجنة التحكيم من الفنان الكبيرعمرو سليم، الفنانة د. تحية شمس الدين، الفنانة د. جيهان الناصر، المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، الأستاذ الدكتور علاء فتحي.

يتضمن برنامج الحفل فقرات غنائية وعزف منها: "وطني الأكبر"، "علي الحلوة والمرة"، "فيها حاجة حلوة"، موسيقي أرابيسك، كوكتيل من أغاني سيد درويش، "ماشي في نور الله" .

يعقبه توزيع الجوائز، حيث يتم منح الفائزين الثلاث الأوائل في كل فرع جوائز مالية مقدمة من جمعية البلد اليوم بالإضافة لميدالية وشهادة تقدير من صندوق التنمية، بالإضافة الي حصول جميع المتسابقين علي شهادات مشاركة .