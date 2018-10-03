"يا نور العين" تتخطى المليونين في أقل من ثلاثة أيام على طرحها على "أنغامي"

"يا نور العين"، وبعد ثلاثة أيّام على طرحها حصريًا عبر "أنغامي"، تخطّت المليونَي إستماع بأصوات مايا دياب وMassari وFrench Montana اجتمعت في عمل صوّر في قبرص على أن يتمّ إطلاقه قريباً.

منذ انطلاقته، يحرص مشروع "أنغامي أوريجينالز" Anghami Originals على تقديم الأفكار الجديدة، ضمن إنتاجاتٍ موسيقيّة خارجة عن المألوف، فبالتعاون مع وسيم SAL صليبي، الشريك الاستراتيجيّ لأنغامي عالميًا، أعادت المنصّة الموسيقيّة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق أغنية "نور العين" بعد أن كانت تلك الأغنية قد حطّمت الأرقام القياسيّة عندما غنّاها النجم المصريّ العالميّ عمرو دياب عام 1996.

هذه المرّة، وضع الفنّان هادي شرارة لمساته الخاصّة على النسخة الأصليّة الّتي كتبها أحمد شتا ولحّنها ناصر المزداوي ووزّعها حميد الشاعري. يقول شرارة: "أردتُه مشروعًا فريدًا ومتطوّرًا يكون صلة وصل بين الشرق والغرب ويخترق الساحة الموسيقيّة العالميّة." وفيما غنّت الفنّانة مايا دياب المقطع الأصليّ من الأغنية، تولّى النجم الكنديّ اللبنانيّ الأصل Massari كتابة وتلحين الجزء الأجنبيّ، وكذلك فعل الفنّان الأميركيّ French Montana الّذي شارك في الكتابة.

Massari رأى في هذا التعاون "رسالة لتذكير الجيل الجديد بأنّ الموسيقى هي اللغة العالميّة الوحيدة الّتي تجمعنا وتكسر الحواجز الثقافيّة والحضاريّة الّتي تضعها مجتمعاتنا أحيانًا." وأضاف إنّ الأغنية هي إحدى المفضّلات لديه، إذ كان لها تأثير كبير في نشأته. وقال: "لقد اخترناها بسبب طابعها العالميّ وأردنا أن تصل إلى الجيل الصاعد وإلى الملاهي وأماكن السهر من حول العالم."

إشارةً إلى أنّ مشاهدي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان كانوا على موعد مع أداء مباشر لـ "يا نور العين"، حيث حضر French Montana ومايا دياب وMassari إلى الحفل خصّيصًا لتقديم الأغنية. ويأتي هذا العمل في سياق مشروع متكامل من الإنتاجات الموسيقيّة الخاصّة الّتي ستعمل أنغامي على إصدارها.