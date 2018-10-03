لجنة القيم والتحقيق بالأولمبية تستدعي ثلاثة إعلاميين في شكوى مرتضى منصور

أصدرت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا سابقا وعضوية كل من المستشار / منير محمد عبدالفهيم رئيس محكمة إستئناف الأسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا و اللواء/ سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق قرار باستدعاء كل من : مدحت شلبي مقدم برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية وعبدالناصر زيدان مقدم البرامج بقناة (ltc) وأحمد الشريف مقدم البرامج بقناة الحدث وذلك لجلسة الاستماع لأقوالهم يوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الجاري في التحقيق الذي تجريه اللجنة في الشكاوى المقدمة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المقيدة برقم (1) لسنة 2018 حصر تحقيق .



