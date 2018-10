"ستوديو ذات" يقدم ورشة المهرج والرقص وكتابة وإدارة الممثل خلال شهر أكتوبر

يقدم ستوديو ذات خلال شهر أكتوبر ورش متنوعة بداية بورشة الكتابة الإبداعية يوم 9 أكتوبر مع نمير عبد المسيح، والتي من خلالها سيتم الجمع بين أساليب الكتابة وتقنيات الكتابة، ويقدم شادي خلف يوم 14 أكتوبر ورشة كيفية أدارة الممثل والتي سيتعلم فيها صناع الأفلام كيفية التحدث بلغة يفهمها الممثلون، وكيفية إعطاء توجيهاتك دون التدخل في إعداد الممثل للمشهد، وتبدأ يوم 21 أكتوبر ورشتان مميزتان ورشة المهرج Clown يقدمها جاكوب ليندفورس التي سيتعلم المتدربين بها أهم درس وهو أن المهرج مش بيمثل، والورشة الأخرى فهي رقص معاصر مع جيورجيا موفا، وتعود المخرجة هاله جلال لتقديم ورشه كيفية الحصول على منح انتاجية يوم 22 أكتوبر.

"شادي خلف" هو ممثل ومدرب تمثيل. عمل في أكثر من 25 فيلما طويلا، مسرحية ومسلسل تليفزيوني، فاز بجائزة أفضل ممثل من مهرجان الأسكندرية السينمائي عن فيلم قبلات مسروق. درس في مدرسة لندن للفيلم وهو مؤسس ستوديو ذات.

"نمير عبد المسيح" هو صانع افلام مصري/فرنسي، منتج، مدرب، وأخصائي تنمية بشرية. من أفلامه الوثائقية الطويلة (The Virgin ) ،(The Copts and me).

“جاكوب ليندفورس” يعمل في فنون الأداء ليركز على تحفيز وتطوير الأسلوب الفردي، والممارسات الإبداعية المجتمعية، من خلال الدراما والموسيقى وأداء الشارع وأجراء أنشطة تفاعلية في مختلف بلاد العالم. بدأ اهتمامه وتكوينه بشكل أساسي في عام 1990 بالسويد وانجلترا، وقضى سنة مهنية مهمة بأميركا اللاتينية وتشيلي وبيرو، يقيم في القاهرة منذ عام 1999، وأثناء إقامته شارك في تأسيس شركة مسرح العرائس ومسرح الشارع، وعمل خلال سنواته بالكثير من المشاريع الفنية في معظم أنحاء مصر.

" جيورجيا موفا" هي مدربة من روما، إيطاليا. بدأت رقص الباليه في "تياترو ديل أوبرا" في روما. و في سن ال17 انتقلت إلى اسكتلندا للتدرب في "رويال كونسيرفاتوار" برنامج البالية الحديث. جيورجيا مدربة تانجو ارجنتيني محترفة، دربت في إيطاليا لمدة 4 سنوات قبل إنتقالها لاسكتلندا لتدرب البالية. رقصت جيورجيا بالتعاون مع "الباليه الأسكتلندي" في مهرجان مسرح في إدنبرة. وتعاونت مع مصممون الرقص "رويستون مالدوم" و "كريستوفر مارني". في خريف 2013.

"هالة جلال" مخرجة سينمائية وكاتبة سيناريو ومنتجة، كما تعتبر واحدة من رواد دعم الصناعة السينمائية المستقلة في مصر.

بدأت الإخراج السينمائي من أكثر من 18 عام، وأنتجت أكثر من 15 فيلم، وفاز فيلمها الوثائقي الطويل دردشة نسائية بالجائزة القضية في مهرجان روتردام للفيلم العربي عام 2006، كما شاركت هالة في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية والمحلية خلال السنوات الأخيرة، وقد أسست SEMAT كمنظمة تعمل على دعم السينما المستقلة وصناع السينما الشباب في مصر والعالم العربي.

ذات هو ستوديو يهدف إلى توفير ورش عمل خاصة للفنانين الهواة والمحترفين، لمساعدتهم في تنمية أدواتهم الفنية وتدريبها على يد متخصصين مصريين وأجانب من خلال بيئة مناسبة كما تقدم ورش متنوعة مثل: ورشة التمثيل التي تتضمن تدريبات خاصة بالكاميرا وتدريبات خاصة بالمسرح، ورشة صناعة الأفلام للمبتدئين، ورشة الإخراج المسرحي، ورشة الحركة والتعبير الجسدي المعاصر، ورشة كتابة السيناريو، كما تقدم أيضاً ورش تمثيل للأطفال من سن 8 إلى 12 سنة التي تعمل على إظهار إبداع الطفل وتقوية مهارة التواصل ورواية القصص لديه.