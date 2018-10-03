عاجل.. ننشر أرقام تلقي مجلس الوزراء شكاوى القمامة

خصص مجلس الوزراء، خطين للواتس اب برقمي ( 01555516528 – 01555525444) يعملان على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة، كما يتم أيضاً استقبال الشكاوى على البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها، حيث تقوم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، باستقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات وأكوام القمامة.





وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتماماً بإحداث نقلة نوعية في هذا الملف، وأن يشعر المواطن بتحسن، ولذا ستكون هناك متابعة مستمرة من وزير التنمية المحلية والمحافظين لهذه التكليفات.



