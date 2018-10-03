"الأعلى للإعلام" يمنع دخول أي مطبوعات بها مواد إباحية أو تحرض على العنف لمصر

قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يستعد خلال الفترة المقبلة، لتفعيل المادة 4 من قانون تنظيم الإعلام، والمتعلقة بمصادرة ومنع دخول أي مطبوعات بها مواد إباحية، أو تحرض على العنف والكراهية لمصر.







