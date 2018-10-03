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مدرب فيتا كلوب: مواجهة المصري صعبة.. وحسام حسن من أفضل نجوم الكرة الإفريقية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:27 م
مدرب فيتا كلوب: مواجهة المصري صعبة.. وحسام حسن من أفضل نجوم الكرة الإفريقية
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نيرة الجابري
 
أكد فلوران ابينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي احترامه الكبير لفريق المصري الذي يضم عدد كبير من اللاعبين المتميزين في كافة الخطوط .

وأعرب ابينجي عن تقديره الكبير للجهد المبذول من المدير الفني للمصري حسام حسن والذي يعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم الأفريقية على مدار تاريخها الطويل.

وأشار المدير الفني الكونغولي أن وصوله للدور نصف النهائي من البطولة يعطي لفريقه الكثير من الأمل في الفوز بالبطولة معرباً عن سعادته بالاستقبال الجيد من مسئولي المصري الذين قدموا للفريق العديد من التسهيلات منذ وصول بعثة فيتا كلوب لبورسعيد.
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