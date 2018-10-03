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بعد تعاقده مع "مزيكا".. محمود يوسف يبدأ مشواره الفني بـ"على مسؤلية قلبى" (صور)

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:28 م
بعد تعاقده مع مزيكا.. محمود يوسف يبدأ مشواره الفني بـعلى مسؤلية قلبى (صور)
محمود يوسف
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أحمد رمضان متولي
 

تعاقد المطرب الصاعد محمود يوسف مع شركة "مزيكا" على تقديم مجموعة من الأغنيات الجديدة، بحضور المهندس هشام الجزار العضو المنتدب للشركة، وخلال الأيام القادمة سيقدم أولى أغنياته وهى بعنوان "علي مسؤلية قلبي" من كلمات أيمن عز ومن ألحان مدين ومن توزيع عمرو عبد الفتاح.

 

المطرب محمود يوسف من المواهب الفنية المجتهدة، التى تبحث عن طريق الانتشار والنجومية، ويتوقع له الكثيرين من عمالقة الموسيقى والغناء، أمثال الموسيقار حلمى بكر، والمنتج الكبير محسن جابر، أن يحقق محمود الكثير من أحلامه وطموحاته وان يصل للجمهور بموهبته وقدراته الفنية.

 

يذكر ان المهندس هشام الجزار قد عقد جلسة عمل مع محمود يوسف وأعجب بإمكانياته الفنية, وبما سيقدمه من أعمال متميزة ومختلفة, وتم مناقشة الخطة المستقبلية التى وضعتها شركة "مزيكا" حتى يتعرف عليه الجمهور ويتابع أعماله القادمة والتى سيتم طرحها فى وقت قريب.

محمود يوسف تم اعتماده كمطرب من الإذاعة والتليفزيون فى عام 2010 واختارته لجنة مكونة من الموسيقار حلمى بكر والموسيقار محمد سلطان والموسيقار منير الوسيمى ود. جمال سلامة والشاعر بهاء الدين محمد.

 

وعقب اعتماده شارك محمود فى عدد من البرامج والمسابقات الغنائية وحصل خلالها على مراكز متقدمة، وفى اغسطس الماضى اختارته المطربة اليسا للغناء معها عن طريق خدمة لإحدى شركات الاتصالات وشاركها بالغناء علي مسرح أعياد بيروت وحقق نجاحا كبيرا.

بعد تعاقده مع "مزيكا".. محمود يوسف يبدأ مشواره الفني بـ"على مسؤلية قلبى" (صور)
بعد تعاقده مع "مزيكا".. محمود يوسف يبدأ مشواره الفني بـ"على مسؤلية قلبى" (صور)
بعد تعاقده مع "مزيكا".. محمود يوسف يبدأ مشواره الفني بـ"على مسؤلية قلبى" (صور)
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