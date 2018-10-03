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وزير التعليم مناشدا المعلمين: "أتمنى الإقلاع عن الحديث عن أمور داخلية"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:27 م
وزير التعليم مناشدا المعلمين: أتمنى الإقلاع عن الحديث عن أمور داخلية
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة عبر "واتس اب" الخاص بالمعلمين، قائلا: "أتمني الإقلاع عن الحديث عن أمور داخلية للوزارة ليست من الشأن العام في شيء ولن تتحدث الوزارة عن موظفيها  إلا بكل خير".

 

وتابع وزير التعليم: "من الحكمة أن نلتفت إلي النظام التعليمي الجديد وهو يسير بخطي ثابتة ونتعاون بجدية؛ لانتشال التعليم من كبوته بدلا من الخوض في قضايا شخصية تلهينا عن الهدف وهو أولادنا".


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