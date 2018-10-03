وزير التعليم مناشدا المعلمين: "أتمنى الإقلاع عن الحديث عن أمور داخلية"

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة عبر "واتس اب" الخاص بالمعلمين، قائلا: "أتمني الإقلاع عن الحديث عن أمور داخلية للوزارة ليست من الشأن العام في شيء ولن تتحدث الوزارة عن موظفيها إلا بكل خير".

وتابع وزير التعليم: "من الحكمة أن نلتفت إلي النظام التعليمي الجديد وهو يسير بخطي ثابتة ونتعاون بجدية؛ لانتشال التعليم من كبوته بدلا من الخوض في قضايا شخصية تلهينا عن الهدف وهو أولادنا".