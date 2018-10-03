تلا يفوز على بني عبيد ويتأهل لدور الـ 32 لكأس مصر

حقق فريق مركز شباب تلا فوزا صعبا خارج ملعبة أمام فريق بني عبيد بركلات الترجيح عقب تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء بالدور التمهيدي الخامس لبطولة كأس مصر.

وخاض تلا اللقاء بتشكيل ضم : محمود حمدي وخالد الضبع واسلام علم الدين وسيد عبد الغفار، ومحمد حمدي، ومحمد رحرح، وبلية، وسعيد المشد، وبيكو، وايمن متولي، وعطية النشوي.

وفي البدلاء السيد القاضي، وأحمد لطفي والليبي، وميدو، والمراكبي والششتاوي وكريم ياسين.





وشهد اللقاء تقدم بني عبيد بهدف في الدقيقة 2 عن طريق اللاعب عادل جمال، وفي الدقيقة 35 تعادل اللاعب أيمن متولي لفريق تلا من مجهود فردي.





وفي الشوط الثاني تقدم فريق تلا بهدف عن طريق سعيد المشد من تسديدة متقنة، ثم سجل بني عبيد هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.





وشارك من بدلاء تلا الثلاثي محمد كمال أمين "ميدو" وإبراهيم الششتاوي، وأسامة الليبي.





ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت صعود فريق تلا إلى دور الـ 32 للمرّة الثانية في تاريخه، حيث سجل لاعبي تلا 5 ركلات عن طريق اسلام علم الدين، وسعيد المشد، وميدو، وابراهيم الششتاوي، ومحمد بلية، بينما أضاع فريق بني عبيد ركلة وحيدة في القائم ليفوز تلا 5-4.