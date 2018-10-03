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طنطا يتأهل لدور الـ32 لكأس مصر بعد ثلاثية بهتيم

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:23 م
طنطا يتأهل لدور الـ32 لكأس مصر بعد ثلاثية بهتيم
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سارة سالم
 

حقق فريق طنطا الرياضي فوزا ثمينا علي بهتيم في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور التمهيدي الخامس، بثلاثية نظيفة.


تقدم طنطا بهدف عن طريق ميدو جمال في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، وسط أستخواذ بهتيم علي الكرة، لكن بدون خطورة علي طنطا، ثم أضاف محمد شيكا الهدف الثاني لطنطا بالدقيقة 20 من زمن الشوط الثاني، وعزز الفوز بالهدف الثاني له والثالث لطنطا بالدقيقة 32، لتنتهي المباراة بفوز طنطا بثلاثية نظيفة.


وبذلك الفوز يصعد طنطا لدور ال 32، ضمن ال 14 فريق الصاعدين لمواجهة 18 فريق من الدوري الممتاز.

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