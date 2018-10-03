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مدير أمن السويس والسكرتير العام يقودان حملة تنفيذ 29 قرار إزالة واسترداد أراضى الدولة (صور)

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:23 م
مدير أمن السويس والسكرتير العام يقودان حملة تنفيذ 29 قرار إزالة واسترداد أراضى الدولة (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
قاد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لتنفيذ 29 قرار إزالة بمساحة اجمالية 163 الف متر و280 مترًا مباني خرسانية بمنطقة اللاجون بحي الجناين ضمن الموجة 11 من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة علي كافة محافظات الجمهورية، لاسترداد حق الشعب.

شارك في الحملة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس والقوات المسلحة ومديرية الامن وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب ومساعدي مدير الامن وسمير سعيد رئيس حي الجناين وشرطة المرافق والادارات الهندسية.
مدير أمن السويس والسكرتير العام يقودان حملة تنفيذ 29 قرار إزالة واسترداد أراضى الدولة (صور)
مدير أمن السويس والسكرتير العام يقودان حملة تنفيذ 29 قرار إزالة واسترداد أراضى الدولة (صور)
مدير أمن السويس والسكرتير العام يقودان حملة تنفيذ 29 قرار إزالة واسترداد أراضى الدولة (صور)
مدير أمن السويس والسكرتير العام يقودان حملة تنفيذ 29 قرار إزالة واسترداد أراضى الدولة (صور)
مدير أمن السويس والسكرتير العام يقودان حملة تنفيذ 29 قرار إزالة واسترداد أراضى الدولة (صور)
المزيد عن: مصر اراضي املاك دولة اخبار
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