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في أقل من 24 ساعة.. نجم "أراب آيدول" محمد حسن يتخطى مليون مشاهدة بـ"سألت الناس" (فيديو)

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:21 م
في أقل من 24 ساعة.. نجم أراب آيدول محمد حسن يتخطى مليون مشاهدة بـسألت الناس (فيديو)
محمد حسن
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أحمد رمضان متولي
 

تخطت أغنية "سألت الناس" للمطرب الشاب محمد حسن نجم برنامج "أراب آيدول" مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

أغنية "سألت الناس" من كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وألحان مدين ومن توزيع أحمد عبدالسلام والأغنية من ألبوم سلامات والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من كبار الشعراء منهم أيمن بهجت قمر و أمير طعيمة وخالد تاج الدين وليد سعد ومحمد الأياتي وعمرو يحيي ومن الملحنين وليد سعد ومحمد رحيم وتامر عاشور و بلال سرور ومحمد حمزة ومن الموزعين أحمد إبراهيم وكريم عبدالوهاب وآثر عاشور والألبوم من إنتاج "اربيان ميوزيك" عمرو فاروق ومن المقرر طرح الألبوم خلال أيام.

 

يذكر أن محمد حسن شارك فى الموسم الثالث من برنامج المواهب الشهير "أراب آيدول" وحقق نجاح كبير بعد أن وصل إلى الحلقات النهائية من البرنامج.

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