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yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء بث مباشر كورة توداي مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:01 م
yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء بث مباشر كورة توداي مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر
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موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال اوروبا اليوم:-

البطولة : دوري أبطال اوروبا
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 5
معلق المباراة : لم يحدد بعد
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
تشكيل نابولي أمام ليفربول:
و من المتوقع أن يتجه المدرب كارلو انشيلوتي المدير الفني لنابولي للبدء بالأسماء التالية من بداية اللقاء :
في حراسة المرمى : ديفيد اوسبينا .
في خط الدفاع: هيساي – راؤول البيول – كاليدو كوليبالي – ماريو روي .
في خط الوسط: خوسيه كاييخون – الان – ماريك هامشيك – بيوتر زيلينيسكي .
في خط الهجوم: لورينزو انسيني و دريس ميرتينس .

تشكيل ليفربول أمام نابولي :-
في حراسة المرمى: أليسون 
في خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون
في خط الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر
في خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني


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