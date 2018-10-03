بالأسماء.. تعرف على نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

اشتدت المنافسة على انتخابات اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، مع بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، وحسمت رئاسة اللجان، حيث فاز المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ وذلك بالتزكية، وظل في لجنته السابقة النائب علاء عابد، رئيسًا للجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.

وانخفض عدد أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إلى 16 عضوًا بدور الانعقاد الرابع وفقًا للقوائم الجديدة لتشكيل اللجان، وذلك بدلا من 18 عضوا فى دور الانعقاد السابق. وانضم للجنة عضو جديد هو النائب محمد الباشا، بينما انسحب منها ثلاثة أعضاء منهم النائبين عبد الباقى تركيا، وهشام سليم.

ويترشح على رئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى النائب همام العادلي، وعلى الوكالة النائبين محمد حمدي دسوقي، وجمال هندي، وعلى أمانة السر النائب مصطفى جمعة الطلخاوي.

أحمد السجيني يفوز برئاسة " الإدارة المحلية"

فاز المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ وذلك بالتزكية. ووجه السجيني الشكر للأعضاء، مؤكدا علي أن الجميع يدا واحد من أجل استكمال ما حققوه من نجاح طوال الفترة الماضية.

فاز اللواء كمال عامر عن حزب حماة الوطن، برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول وذلك بالتزكية، بعدما أعلن النائب سلامة الجوهرى تنازله عن الترشح على رئاسة اللجنة.

فوز كمال عامر برئاسة "دفاع البرلمان"

وأسفرت الانتخابات التى أجريت، داخل هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن فوز كلا من النائب اللواء أحمد العوضى عن حزب حماة الوطن بمقعد الوكيل الأول، والنائب يونس الجاحر (مستقل) بمنصب الوكيل الثانى.

فيما فاز النائب أحمد إسماعيل (مستقل) بمنصب أمانة سر اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك خلفًا للنائب أحمد عبد التواب أمين سر اللجنة دور الانعقاد الثالث والذى وافته المنيه خلال الإجازة البرلمانية.

علاء عابد رئيس لجنة "حقوق إنسان البرلمان"

فاز النائب علاء عابد، برئاسة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالتزكية، بينما فاز النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وفاز على منصب الوكيلين النائبين محمود حسين، وعماد سعد حمودة، وفاز على مقعد أمانة السر النائب ياسر سلومة، بينما النائب محمد فرج عامر أعلن مغادرة اللجنة وترشحه على رئاسة لجنة الصناعة مكتفيا بما حققه من انجازات خلال الأدوار الثلاثة الماضية.

رئاسة ائتلاف دعم مصر والتضامن

فاز الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وذلك في انتخابات اللجان النوعية في دور الانعقاد الرابع.

وفازت النائبة رشا رمضان، والنائب محمد ابو حامد على مقعدى الوكالة، كما فاز النائب سامر التلاوي على منصب أمين سر اللجنة.

جبالى المراغي رئييسا لـ"القوى العاملة"

فاز النائب جبالي المراغي، بمنصب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالتزكية، في انتخابات هيئة مكتب اللجنة لدور الانعقاد الرابع.

وفازت النائبة مايسة عطوة، وسولاف درويش، بمقعدى وكيلى اللجنة، وفاز النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح بمقعد أمين سر لجنة القوى العاملة، بالتزكية.

علاء والي يفوز برئاسة لجنة الإسكان

فاز النائب علاء والى برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وفاز على منصب الوكالة كل من النائبين يسرى المغازى، ومحمد الحصى، وفاز على مقعد أمانة السر النائب محمد إسماعيل.

بهاء أبو شقة رئيسا للهيئة البرلمانية

قال الدكتور عبد العال، إن حزب الوفد أخطره باختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات، كما أخطره حزب حماة الوطن باختيار النائب أسامة أبو المجد رئيسا للهيئة البرلمانية، وذلك وفقًا لما تنصه لائحة البرلمان على أن يخطر كل حزب أو ائتلاف رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور باسم من يختاره ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب ومن ينتمون له.

وتوجه رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بالدعاء له بكل التوفيق والسداد لهما.

انضمام 16 نائبا جديدا إلى "سياحة البرلمان"

انضم 16 نائب جديد إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، بعد أن غادر 4 أعضاء من اللجنة، ليكون عدد أعضائها 27 عضو في دور الانعقاد الرابع، بعد أن كانت 15 عضواً في دور الانعقاد الثالث.

وغادر النواب غادة صقر أمينة سر اللجنة السابقة، و رياض عبد الستار وسمير شاهين وعبد الوهاب خليل، وانضم النواب عمرو صدقى المرشح لرئاسة اللجنة والذى قد أعلن ائتلاف دعم مصر تسميته رئيساً للجنة، وكذلك النواب محمد محمد على كلوب، وزينب على سالم، ومنجود محمد عبد القوى، و مجدى بيومى، و عماد فؤاد ناصف.

كما انضم النواب حسين فايز أبو الوفا، و أشرف رشاد عثمان ، و سعيد حساسين ، وصلاح منصور عبد العال عبد الحميد، و أحمد محمد شمردن، و هشام محمد محمود ، ومحمد المتولى المتولى أبو العنين، و محمود حسن عبد الحميد، و هيام ابراهيم فتحى سعد، و سعد سعد رفاعى عبد الدايم.

9 أعضاء بلجنة الشئون الدينية والأوقاف

أصبح عدد أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف، 9 أعضاء بدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وهو نفس العدد فى دور الانعقاد السابق. وانضم عضو جديد للجنة وهو النائب حسام الصيرفىن بينما انسحب من عضوية اللجنة النائب عبد الكريم زكريا. وتضم اللجنة كل من ( أسامة العبد، أسامة الأزهرى، شكرى الجندى، عمر حمروش، أمانى عزيز، محمد إسماعيل جاد الله، حسام الصيرفى، أحمد سعيد، طاهر أبو زيد).

فوز هيئة مكتب لجنة النقل بالبرلمان بالتزكية

فازت هيئة مكتب لجنة النقل بالبرلمان بالتزكية، بنفس تشكيل دور الانعقاد الثالث، وجاء التشكيل كالتالي:

هشام عبد الواحد رئيسا "مستقبل وطن"، ورزق راغب ضيف الله وكيلا "مستقبل وطن"، ومحمد عبد الله زين وكيلا "مستقبل وطن"، وخالد عبد العظيم عبد المولي أمين سر "مستقبل وطن".