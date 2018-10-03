لايف مشاهدة مباراة ليفربول الانجليزي ونابولي الايطالي بث مباشر اليوم يلا شوت 2-10-2018 YALLASHOOT
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:00 م
موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال اوروبا اليوم:-
البطولة : دوري أبطال اوروبا
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 5
معلق المباراة : لم يحدد بعد
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
تشكيل نابولي أمام ليفربول:
و من المتوقع أن يتجه المدرب كارلو انشيلوتي المدير الفني لنابولي للبدء بالأسماء التالية من بداية اللقاء :
في حراسة المرمى : ديفيد اوسبينا .
في خط الدفاع: هيساي – راؤول البيول – كاليدو كوليبالي – ماريو روي .
في خط الوسط: خوسيه كاييخون – الان – ماريك هامشيك – بيوتر زيلينيسكي .
في خط الهجوم: لورينزو انسيني و دريس ميرتينس .
تشكيل ليفربول أمام نابولي :-
في حراسة المرمى: أليسون
في خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون
في خط الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر
في خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني