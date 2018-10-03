لايف مشاهدة مباراة ليفربول الانجليزي ونابولي الايطالي بث مباشر اليوم يلا شوت 2-10-2018 YALLASHOOT

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال اوروبا اليوم:-





البطولة : دوري أبطال اوروبا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 5

معلق المباراة : لم يحدد بعد

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تشكيل نابولي أمام ليفربول:

و من المتوقع أن يتجه المدرب كارلو انشيلوتي المدير الفني لنابولي للبدء بالأسماء التالية من بداية اللقاء :

في حراسة المرمى : ديفيد اوسبينا .

في خط الدفاع: هيساي – راؤول البيول – كاليدو كوليبالي – ماريو روي .

في خط الوسط: خوسيه كاييخون – الان – ماريك هامشيك – بيوتر زيلينيسكي .

في خط الهجوم: لورينزو انسيني و دريس ميرتينس .





تشكيل ليفربول أمام نابولي :-

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون

في خط الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر

في خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني







