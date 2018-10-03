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إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة إصطدمت بأخرى أعلى كوبرى الشموت ببنها

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:59 م
إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة إصطدمت بأخرى أعلى كوبرى الشموت ببنها
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
أصيب 8 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة أجرة، لتصادمها بأخرى أعلى كوبرى الشموت ببنها، تم نقل المصابين للمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار ا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة أعلى كوبرى الشموت بمدينة بنها، لتصادمها بسيارة أخرى، أسفر الحادث عن إصابة 8اشخاص تم نقلهم بسيارتين إسعاف لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.
المزيد عن: نبيل عدلي مدير إدارة المرور مصر مرور إدارة المرور بالقليوبية أخبار
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