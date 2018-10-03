إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة إصطدمت بأخرى أعلى كوبرى الشموت ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة أجرة، لتصادمها بأخرى أعلى كوبرى الشموت ببنها، تم نقل المصابين للمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار ا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة أعلى كوبرى الشموت بمدينة بنها، لتصادمها بسيارة أخرى، أسفر الحادث عن إصابة 8اشخاص تم نقلهم بسيارتين إسعاف لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

