شوبير: أخشى خسارة "صلاح" لقب الأفضل في أفريقيا بسبب السنغال

تعجب الإعلامي أحمد شوبير، من الهجوم على الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي منذ بداية الموسم، بسبب تراجع مستواه.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا»: "من رابع المستحيلات أن يقدم صلاح نفس مستوى الموسم الماضي، لأنه كان استثنائي في كل شيء، ويجب أن تعلم الجماهير أيضا أن قدم نفس البداية الموسم الماضي".

وتابع: "يجب أن يحذر صلاح من جائزة الأفضل في أفريقيا، لأنني أخشى المفاجأت، حيث سيقام الحفل في داكار عاصمة السنغالي وهي بلد ساديو ماني، واللاعب يقدم مستوى مميز خلال الفترة الماضية".