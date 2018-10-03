شوبير: الأهلي سيتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه سعيد بفوز الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا»: "الأهلي تراجع في الشوط الثاني بشكل كبير، بعد تقديمه شوط أول مثالي، ولكن الفريق تدارك الأمر، وعاد لتشكيل خطورة كبيرة في العشر دقائق الأخيرة وأضاع أكثر من هدف محقق".

وتابع: "الأهلي سيتواجد في المباراة النهائية بشكل كبير، بسبب خبرة لاعبيه وفكر الفرنسي كارتيرون، الذي يقدم أداء مميز مع الفريق الفترة الأخيرة".