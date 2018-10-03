ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شوبير: الأهلي سيتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:53 م
شوبير: الأهلي سيتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا
طباعة
الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه سعيد بفوز الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا»: "الأهلي تراجع في الشوط الثاني بشكل كبير، بعد تقديمه شوط أول مثالي، ولكن الفريق تدارك الأمر، وعاد لتشكيل خطورة كبيرة في العشر دقائق الأخيرة وأضاع أكثر من هدف محقق".

 

وتابع: "الأهلي سيتواجد في المباراة النهائية بشكل كبير، بسبب خبرة لاعبيه وفكر الفرنسي كارتيرون، الذي يقدم أداء مميز مع الفريق الفترة الأخيرة".

المزيد عن: لاهلي كورة شوبير رياضة الاهلي وفاق سطيف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 4:30:02 PM