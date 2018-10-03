رجيم الفواكه.. أسرع طريقة لإنقاص الوزن

يعتبر رجيم الفواكه من أفضل أنظمة الرجيم القاسية فهو يعمل على انقاص الوزن بسرعة كبيرة إلى جانب احتواء الفواكه على الفيتامينات والعناصر المغذية المفيدة





ويصاحبه شرب ما لا يقلّ عن ستَّة أكواب من الماء يوميًّا؛ ممَّا يُساعد بشكل كبير في إذابة الدهون وخسارة الوزن.





نموذج رجيم الفواكه

اليوم الأول: يجب تناول صنوف مختلفة من الفواكه على مدار اليوم، مع تجنُّب الموز نهائيًّا، فضلًا عن شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء.

اليوم الثاني: يجب تناول الخضراوات النيئة أو المسلوقة، مع تجنُّب البطاطس.

اليوم الثالث: يجب تناول الفواكه في الصباح والخضراوات في المساء، أو العكس.

اليوم الرابع: يقضي اليوم الرابع بتناول 4 وجبات رئيسة، مكوَّنة من الموز وفق الآتي: كوب من الحليب خالي الدسم + ثمرة من الموز في الوجبة الأولى، وثمرتان من الموز في الوجبة الثانية، وكوب من الحليب + ثمرتان من الموز في الوجبة الثالثة، وكوب من الحليب + 3 ثمرات من الموز في الوجبة الرابعة.

اليوم الخامس: يجب تناول من 6 إلى 7 ثمرات من البندورة، على مدار اليوم، بالإضافة إلى نحو كوب (250 إلى 350 غرامًا) من الأرز على الغداء.

اليوم السادس: يجب تناول الخضراوات النيئة أو المسلوقة، مع تجنُّب البطاطس، فضلًا عن كوب من الأرز على الغداء.