الجيش البريطاني يدرس تخفيف الحظر على اللحى لجذب الشباب للتجنيد

يدرس الجيش البريطاني تخفيف الحظر على اللحى وسط مزاعم بأنه يتسبب فى عزوف الجنود المحتملين.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه فى الوقت الحالى، لا يمكن للجنود أن يطلقوا لحاهم إلا إذا أعطى قائدهم الإذن، وهو أمر لا يمنح إلا لأسباب دينية أو طبية فقط.

ويجادل الجيش بأن اللحى والقلنسوة- غطاء رأس رجال اليهود المتدينين- يمكنهما أن يمنعا معدات التنفس الوقائى من إحكام إغلاقها على وجه الجندى، ولكن مع منح المزيد والمزيد من القوات الإذن لإطلاق اللحى على أسس دينية، يتساءل البعض عن سبب عدم توسيع هذا الأمر ليشمل جميع الجنود فى محاولة لتعزيز التجنيد، حيث ينقص الجيش النظامى البريطانى حاليا عدة آلاف من الجنود.

وفى رسالة فى مجلة "سولدجر"، التى تنشرها وزارة الدفاع البريطانية، حذر الكابتن ديف سومرفيل، من أن الشبان قد يؤجلون الانضمام إلى الجيش لأنهم لا يريدون حلق لحاهم.

وقال اللفتنانت كولونيل راشيل إمرسون، من فرع التوظيف بالجيش، إنه يتم مراجعة اللوائح المتعلقة بشعر الوجه بانتظام.

وكان الأمير هارى أثار الدهشة عندما كان يطلق لحيته الكاملة، فى حين كان يرتدى الزى الخاص بالبلوز والرويال (العسكرى) لحفل زفافه على ميجان ماركلى هذا العام.