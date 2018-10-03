المقاصة يرفض رحيل أنطوي لـ"الإمارات"

رفض طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، رحيل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق، للدو ي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وتلقى أنتوي، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية، للتعاقد معه نظير مقابل مادي كبير، وهو ما لاقي ترحيبًا من جانب اللاعب في ظل رغبته بالعودة للدوريات الخليجية.



