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المقاصة يرفض رحيل أنطوي لـ"الإمارات"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:46 م
المقاصة يرفض رحيل أنطوي لـالإمارات
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محمد الصو
 

رفض طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، رحيل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق، للدو ي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وتلقى أنتوي، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية، للتعاقد معه نظير مقابل مادي كبير، وهو ما لاقي ترحيبًا من جانب اللاعب في ظل رغبته بالعودة للدوريات الخليجية.


وجاء رفض يوسف، رحيل اللاعب بسبب تمسكه بالعناصر الأساسية من أجل العودة للمنافسة على المربع الذهبي بالدوري العام وتحقيق هدف المشاركة في البطولات الإفريقية العام المقبل.

المزيد عن: كورة رياضة جون انطوي المقاصة الدوري
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