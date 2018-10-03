عاجل– السعودية| وفد سعودي يختتم زيارته للصين بعد جذب استثمارات كبرى للمملكة

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اختتم وفد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بقيادة المدير العام خالد السالم، زيارة ناجحة للصين، استمرت 4 أيام، عقد خلالها عدة اجتماعات مع عدد من الشركات الصينية الكبرى المختصة في مجال الاستثمار المباشر والتكنولوجيا وحاضنات الأعمال الصناعية وتطوير المدن الذكية وغيرها، وبحث معها مشروعاتها القائمة والمستقبلية في المملكة.



ومن جانبه، قال المهندس السالم، إن الزيارة جاءت تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، من خلال استقطاب الاستثمارات الصينية إلى المدن الصناعية التابعة لـ "مدن"، ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها وبحث فرص تحويلها إلى مدن صناعية ذكية، بما يتوافق مع استراتيجية "مدن" الجديدة الهادفة للانتقال بمدنها الصناعية إلى مرحلة جديدة من التطور والرقي، موضحا أن هذه الخطوات تأتي تلبية لطموحات شركائها من المستثمرين والصناعيين ودعم أدائها لرسالتها كمُمكِّن للصناعة في المملكة؛ ما يسهم في إنفاذ برنامج التحول الوطني 2020، وتحقيق رؤية السعودية 2030.



وأضاف مدير عام "مدن"، أن أولى زياراتهم شملت شركة "TEDA" القابضة، والشركات التابعة لها، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاستراتيجي لتطوير وإدارة المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" الموقعة مع الشركة قبل أكثر من عام، وتوقيع اتفاقية إطارية جديدة للتعاون في مجال جذب الاستثمارات الصناعية للمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، مشيرا إلى أن الزيارة شملت كذلك، شركة "CFLD" الرائدة في تشغيل المدن الصناعية الحديثة؛ لبحث فرص الشراكة المتاحة للعمل على انتقال مدنها الصناعية إلى مدن ذكية، بالاستفادة من خبرات الشركة في خلق التجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص.



كما شملت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "CASI Cloud" الرائدة في مجال توفير السحابة الإلكترونية الصناعية، لتقييم المصانع القائمة في المدن الصناعية التابعة لـ "مدن"، والعمل على تحسين أدائها من خلال التحول الذكي المواكب للثورة الصناعية الرابعة، بجانب الاتفاق على تطوير منصة إلكترونية صناعية موحدة تعمل على ربط "مدن" بعملائها، لتحسين أنشطة سلسلة التوريد الخاصة بهم عبر شبكة التجارة الإلكترونية.



يُذكر أن "مدن" تسعى إلى تفعيل شراكات استراتيجية مع المجتمع الصناعي الدولي لتعزيز وتمكين الصناعة في المملكة لتوائم أهداف "رؤية المملكة 2030" في تشجيع الاستثمار الأجنبي ورفع مستوى الخدمات المقدّمة في مدنها الصناعية.



المصدر:- صحيفة عاجل

