أسامة كمال يناقش قضية غش التقاوي الزراعية بمساء DMC.. الليلة

يفتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة، ملف وصول مستوى غش التقاوى الزراعية ١٠٪؜ .





ويسأل "كمال" من يحمى المصريين من الغش ويناقش المتخصصين ومتى نطلق لقب منتج مغشوش على اى سلعة ومن يراقب عمليات الغش وما هى العقوبات.





وفي الفقرة الثانية من البرنامج يستضيف كمال اسطوات مصر الخطاطين فى ضيافة اسامة كمال يكشفون مصير مهنة الخطاط بعد شيوع الأجهزة الحديثة وما هو المختلف الذى يقدمه الخطاط اليدوى.



