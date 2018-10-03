وصول نسبة تنفيذ الصرف الصحي بالعشي في الأقصر إلى 40 %

أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن وصول نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العشي التابعة لمركز الزينية، إلى 40 %.



وأوضح العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر تم البدء فى تنفيذ أعمال خط الطرد الرئيسي الذي يقوم بخدمة 7 قري تابعين لمجلس مدينة الزينية قدرها 550 متر.



وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إلى أنه يتم حاليًا متابعة الأعمال الجارية بمشروع صرف صحي المدامود والذي يشتمل علي 15 كم شبكات انحدار بالإضافة إلي 7 كيلو خطوط طرد بجانب 2 محطة رفع ومحطة معالجة ميكانيكية بحاجر المدامود.



يذكر أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة الزينية، كانت قد انتهت من كافة إجراءات تسليم وتمكين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من أرض بمساحة 550 متر لإنهاء كافة أعمال خطوط الطرد القادمة من المحطة الرئيسية إلى محطة الشعراوي بقرية المدامود بحرى في أسرع وقت وفقًا للجداول الزمنية المحددة للمشروع.

