ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تشكيل مباراة جمهورية شبين وغزل المحلة في كأس مصر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:12 م
تشكيل مباراة جمهورية شبين وغزل المحلة في كأس مصر
جمهورية شبين
طباعة
مصطفى الجندي
 

يخوض فريق جمهورية شبين مباراة غزل المحلة في الدور التمهيدي الخامس لكأس مصر بتشكيل يضم محمد عصام الغندور، وعمرو ثابت، ومحمد فتح الله، ومحمد ممدوح كيمو، ومصطفى هاني، وأحمد صادق ميدو، وأوجابي فاين، وأحمد الشرقاوي، ومصطفى زيكو، ومحمد الشعراوي، وأيمن سعد، وفي البدلاء محمود عاطف، أحمد أبو بكر موكشة، ومحمد الشامي، ومحمد أبو طالب، وعمار محسن، ومحمد عزت، وجون مباتشو.

 

ويلعب المحلة اللقاء بتشكيل تكون من محمد فتحي، ومحمد طارق، ومحمد سامي، وحميد علي، ووليد الحصري، وأحمد فهمي، ومحروس ابراهيم، وأحمد عادل، وعبد العزيز توفيق، وفتحي مبروك، وباتريك أدو، وفي البدلاء تواجد حسن صبري، ومحمد غلوش، وكريم محمد، وعلي عفيفي، وعلي دياب، ومحمد السيد، وعمرو نبيل.

 

ويدير المواجهة الحكم الدولي محمد الحنفي، ويعاونه أحمد صلاح مساعد أول، وابراهيم السوداني مساعد ثاني، وحكم رابع أحمد ناجي، ويراقب الحكام هاني رشدي.

المزيد عن: كاس مصر غزل المحلة جمهورية شبين اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 2:40:01 PM