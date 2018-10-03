تشكيل مباراة جمهورية شبين وغزل المحلة في كأس مصر

يخوض فريق جمهورية شبين مباراة غزل المحلة في الدور التمهيدي الخامس لكأس مصر بتشكيل يضم محمد عصام الغندور، وعمرو ثابت، ومحمد فتح الله، ومحمد ممدوح كيمو، ومصطفى هاني، وأحمد صادق ميدو، وأوجابي فاين، وأحمد الشرقاوي، ومصطفى زيكو، ومحمد الشعراوي، وأيمن سعد، وفي البدلاء محمود عاطف، أحمد أبو بكر موكشة، ومحمد الشامي، ومحمد أبو طالب، وعمار محسن، ومحمد عزت، وجون مباتشو.

ويلعب المحلة اللقاء بتشكيل تكون من محمد فتحي، ومحمد طارق، ومحمد سامي، وحميد علي، ووليد الحصري، وأحمد فهمي، ومحروس ابراهيم، وأحمد عادل، وعبد العزيز توفيق، وفتحي مبروك، وباتريك أدو، وفي البدلاء تواجد حسن صبري، ومحمد غلوش، وكريم محمد، وعلي عفيفي، وعلي دياب، ومحمد السيد، وعمرو نبيل.

ويدير المواجهة الحكم الدولي محمد الحنفي، ويعاونه أحمد صلاح مساعد أول، وابراهيم السوداني مساعد ثاني، وحكم رابع أحمد ناجي، ويراقب الحكام هاني رشدي.