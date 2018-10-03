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قريبا.. جوجل تتوقف عن دعم تطبيق Hangouts Chrome

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:12 م
قريبا.. جوجل تتوقف عن دعم تطبيق Hangouts Chrome
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تستعد شركوة جوجل للتوقف عن دعم تطبيق Hangouts Chrome، بعد 4 سنوات من إطلاقه، اعتقادا منها بأنه سيكون وسيلة آخرى لمستخدمي كروم لاستخدام هانج أوت.

ولكن جاء التطبيق بواجهة مستخدم شفافة ومميزة، وأشارت بان التطبيق سيتوقف لكي تعطي فرصة للمستخدمين باستخدام كروم مرة اخرى .

إلا أن المنشور الموجود في المدونة الرسمية لجوجل، لم يضم أي معلومات حول الجدول الزمني لإيقاف التطبيق، وذكرت فقط “أنه سيتوقف عن العمل قريبًا”، بالإضافة إلى نصيحة وهي “إذا كنت تستخدم تطبيق Hangouts Chrome، فانتقل إلى إضافة Hangouts Chrome، ولمنع حدوث مشكلات لا تستخدم كلاً من تطبيق كروم والإضافة في الوقت نفسه".

ولعل هذه الخطوة جاءت كنتيجة لعزم جوجل إيقاف عمل تطبيقات كروم التي تم الاعلان عنه في عام 2016.
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