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ضبط 200 ألف كتاب لمناهج التربية والتعليم داخل مكتبة بالخصوص

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:17 م
ضبط 200 ألف كتاب لمناهج التربية والتعليم داخل مكتبة بالخصوص
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محمد نبيل
 
ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الأربعاء، مخزن ومكتبة تقوم بطبع وتداول كتب تعليمية خاصة بمناهج التربية والتعليم غير مصرح بتداولها خارج الوزارة، حيث جرى ضبط 200 ألف كتاب تعليمي.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، تفيد قيام شخص يدعى "أ.س.ع." 35 سنة، صاحب مكتبة ومطبعة في الخصوص، يقوم بتقليد وطبع كتب تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتداولها في الأسواق بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

وتم ضبط 200 ألف كتاب تعليمي خاص بمناهج وزارة التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية، وكذا المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية الخاصة بالمدارس التجريبية ومدارس اللغات، والمحظور تداولها إلا من خلال الوزارة والخاصة بكبرى الشركات العالمية، كما جرى التحفظ على المضبوطات في مخزن بمدينة الخصوص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المزيد عن: كتاب ضبط الخصوص التربية والتعليم
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