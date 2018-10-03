بوتين يعرض على واشنطن طريقتين لخروجها من سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك طريقتين لخروج الولايات المتحدة من الأوضاع في سوريا، وهما "الحصول على تصريح من دمشق للتواجد في البلاد أو من الأمم المتحدة ولا طريق ثالث".

وأعلن الرئيس بوتين، اليوم الأربعاء 3 أكتوبر، بأنه يجب على الأطراف المشاركة في الصراع السوري أن تسعى لضمان مغادرة جميع القوات الأجنبية للبلاد بعد هزيمة الإرهاب.

وقال بوتين خلال مشاركته في حلقة نقاش أسبوع الطاقة الروسي: "يجب أن نسعى جاهدين لضمان عدم وجود قوات أجنبية من دول ثالثة في سوريا على الإطلاق، يجب أن نتحرك في هذا الاتجاه". وأجاب الرئيس، ردا على سؤال ما إذا كانت القوات الروسية من بين تلك القوات الأجنبية قائلا: "نعم، بما في ذلك روسيا، إذا قررت الحكومة السورية ذلك".