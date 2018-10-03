حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل طالب "حقوق المنيا"

أمر المستشار محمد مازن مدير نيابة أبو قرقاص، بإشرف المستشار أحمد الفولي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في سرقة محول كهرباء، وندب الطب الشرعي لتشريح جثة طالب كلية الحقوق، لوجود إصابات رضية بالجثمان.



تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد حمدى أبو شناف مأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد بوصول جثة "ح.ر.ح" ٢٠ عامًا، طالب بكلية الحقوق، ومقيم بمدينة أبو قرقاص، إلى مستشفى المنيا الجامعي، ووجود إصابات رضية بالجثة، وإدعاء أهليته بوفاته بماس كهربائي بسبب سقوط الاأمطار.



وأفاد تقرير مفتش صحة بندر المنيا، الدكتور هاني إسحق شحاته، بأن حدوث الوفاة منذ ١٢ ساعة من تاريخ المعاينة، والجثة في مرحلة التيبس الرمي، وتوجد إصابات رضية بالجثة عبارة عن كدمة وتورم بجفن العين اليسرى ونزيف من الفم والأنف، وسحجات تشبه خرابيش الأظافر بالوجه وحول الأذن الخارجية اليسرى، وجروح وسحجات بالساعد الأيمن، وسلخ جلدي باليد اليمنى، وهذه الإصابات حديثة لكنها لا تسبب الوفاة، وسبب الوفاة غامض ظاهريا، ولا يمكن الجزم من جهة وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.



وكشفت تحريات المقدم هشام عسقلانى رئيس المباحث، عن أن المجنى عليه طالب بكلية الحقوق وان ادعاء اسرته غير سليم تماما وتم سؤال الجيران وأهالي قرية جريس عن أصدقاء المجني عليه، وتبين أن آخر مرة شاهده الجيران كان مع شخص يدعى "رضا. م" ٣٧ عامًا، عاطل، ومقيم بجريس، ليلة وقوع الحادث.



وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن الرائد محمد بكر، والنقيبين محمد إسماعيل، ومحمود مصطفى، من ضبطه، وبسؤاله عن المجني عليه أقر أنه اتفق معه على سرقة محول الكهرباء المغذي لقرية جريس، واستقلا دراجة بخارية، وبمجرد قيام المجنى عليه باستخدام مفك ومحاولة فك بعض الأسلاك النحاسية بالمحول، صعقته الكهرباء ووقع في الأرض، فحمله ووضعه على الدراجة البخارية ووضعه على دكة أمام منزله، ووجدت الدماء تنسكب من أنفه وفمه، وكانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة فجرًا ليلة أمس، وهربت خشية من افتضاح أمرنا.



وأضاف أمام العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، أنها المحاولة الأولى لهما في مجال السرقة وكانا يعتزمان سرقة الأسلاك النحاسية من محول الضغط الكهربائي الذي يغذي القرية وبيعها، إلا أن حظه العاثر أدى إلى صعق التيار الكهربائي لزميله.