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ضبط ٥ أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري بالموسكي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:15 م
ضبط ٥ أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري بالموسكي
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هبه عبد الحفيظ
 
تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من:أمنية ج، 58 سنة، ربة منزل وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 9 جرام، هاتف محمول، ودعاء ع، 26 سنة، ربة منزل " وبحوزتها كمية من الحشيش المخدر وزنت 35 جرام، مبلغ 575 جنية، هاتف محمول، تامر ا، 35سنة، عاطل وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16 مم، هاتف محمول، محمود أ، 23 سنة، عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 جرام، سيجارة تحوى مخدر الحشيش.

بمواجهتهم اعترف المتهمين من الأولى الي الثالث بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، واعترف الرابع بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي وتحصله عليها من المتهمين.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم،وتولت النيابة العامة التحقيق.
المزيد عن: مخدرات لنيابة العامة سلاح ناري الموسكي
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